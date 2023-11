Stiri pe aceeasi tema

- Un alt accident a avut loc, in aceasta dimineața, in județul Galați. In urma impactului intre un microbuz de transport persoane și un autoturism. Trei persoane și-au pierdut viața, in timp ce alte opt au fost grav ranite.

- Trei persoane au decedat si opt au suferit diferite traumatisme, in urma unui accident produs luni dimineata intre un microbuz si un autoturism pe DN 25 Galati – Tecuci, in zona localitatii Independenta, judetul Galati. Potrivit Centrului Infotrafic, un microbuz de transport persoane a lovit un autoturism.…

- Trei persoane au decedat si opt au suferit diferite traumatisme, in urma unui accident produs luni dimineata intre un microbuz si un autoturism pe DN 25 Galati – Tecuci, in zona localitatii Independenta, judetul Galati. Potrivit Centrului Infotrafic, un microbuz de transport persoane a lovit un autoturism.…

- Un microbuz a fost implicat intr-un accident rutier luni dimineața in județul Galați, iar autoritațile au activat planul roșu de intervenție. Opt persoane au fost ranite, una fiind incarcerata.

- 6 persoane au fost ranite, luni dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs intre localitațile Vișina și Fierbinți, din județul Dambovița. Impactul s-a produs intre un microbuz de transport persoane și un autocamion. Potrivit ISU Dambovița, victimele au primit ingrijiri medicale la fața locului.…

- Un accident a avut loc, luni, in jurul orei 17:00, intre localitatile Horia și Șiria, județul Arad. A avut loc o ciocnire intre un autoturism și un microbuz. Șase persoane, printre care și un copil, au fost ranite

- Un numar de 16 persoane au fost ranite, vineri dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs in localitatea Band, din județul Mures, in care au fost implicate un microbuz si un autoturism. Trei persoane, intre care un copil, au fost transportate la spital.

- Patru persoane, intre care un minor de 4 ani, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 15, in localitatea Hangu, de un sofer beat si fara permis de conducere, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca,…