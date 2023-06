Stiri pe aceeasi tema

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 41 697 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 21 502 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 24 151, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPR) informeaza ca miercuri au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 75.743 de persoane, dintre care 8.648 de cetateni ucraineni.Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile…

- Cea de a treia zi de desfasurare a festivalurilor "Beach, please " si "Sunwaves 30" a fost, asa cum ne am obisnuit din zilele precedente, fara evenimente negative.Principalul obiectiv al fortelor de ordine a fost prevenirea incidentelor si verificarea conditiilor de siguranta.Masurile proactive si dispozitivul…

- Un numar de pana la 10 persoane ar fi prinse sub daramaturi, dupa o explozie care a dus la prabușirea a doua cladiri rezidențiale in Marsilia, oraș aflat in sudul Franței, potrivit ministrului de Interne Gerald Darmanin, citat de Reuters. O a 3-a cladire a fost distrusa parțial, potrivit autoritaților…

- Barbat de 51 de ani din Vulcan, aflat in urmarire internationala, prezentat la Curtea de Apel Alba Iulia. A fost reținut pentru 24 de ore Un barbat de 51 de ani din Vulcan, aflat in urmarire internationala, a fost depistat de polițiști in urma unei acțiuni și prezentat la Curtea de Apel Alba Iulia.…

- Sase persoane care se ascundeau intr-un TIR condus de un cetatean rus au fost prinse de politistii de frontiera aradeni cand incercau sa iasa ilegal din tara, in timp ce alte persoane au fost prinse mergand pe jos pe camp spre granita cu Ungaria, potrivit Agerpres.La Punctul de Trecere a Frontierei…

- Patru tineri sunt documentați de polițiști de frontiera pentru deținerea actelor falsificate și conducerea unui mijloc de transport, dat in urmarire internaționala. Incidentele au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, pe sensul de ieșire din țara, la PTF Leușeni, scrie Realitatea.md. In primul caz,…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPR) informeaza ca marti au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 66.500 de persoane, dintre care 6.737 de cetateni ucraineni.Potrivit unui comunicat transmis miercuri AGERPRES, prin punctele de frontiera din intreaga tara au efectuat formalitatile…