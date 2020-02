Trei persoane cu suspiciune de coronavirus din Galaţi, internate în spitale Una dintre persoanele internate in spital s-a intors din regiunea Lombardia, in urma cu 8 zile, si era izolata acasa , cand a inceput sa se simta rau, manifestand semnele unei infectii respiratorii. Cea de a doua persoana spitalizata la Galati este sofer de maxi taxi pe o ruta de transfer pentru Aeroportul Otopeni. Se pare ca in urma cu cateva zile, a adus de la aeroport mai multe persoane intoarse din Italia. Ulterior, a inceput sa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

