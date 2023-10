Stiri pe aceeasi tema

- Suspecti cercetați dupa ce ar fi obținut credite folosind zeci de carți de identitate false, in Timis. Trei indivizi sunt cercetați de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara.

- Polițiștii fac, miercuri, 14 percheziții in București și județele Timiș, Brașov, Dambovița, Gorj, Mehedinți, Ilfov, intr-un dosar penal pentru inșelaciune, fals informatic, fals material in inscrisuri oficiale și uz de fals. Din cercetari a reieșit ca, in perioada octombrie 2022 – ianuarie 2023, ar…

- Poliția efectueaza 14 percheziții domiciliare la mai multe persoane banuite ca ar fi folosit acte false pentru a obține credite de la instituții financiare și bancare.Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timis, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timis, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, efectueaza 14 perchezitii domiciliare in judetele Timis, Brasov, Dambovita, Gorj, Mehedinti, Ilfov si in Bucuresti, intr-un dosar penal privind savarsirea…

- Politistii si procurorii din Timis au facut, miercuri, perchezitii intr-un dosar care vizeaza eliberarea unor autorizatii de construire susceptibile a fi false. Una dintre descinderi a avut loc la Primaria Ghiroc, unde ar fi vizata arhitecta sefa.”La data de 4.10.2023, politistii Serviciului de Investigare…

- Doi barbati au fost retinuti de procurorii tulceni dupa ce au batut un tanar de 17 ani atat de crunt incat acesta și-a pierdut viața in urma ranilor suferite.Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea au anuntat luni ca procurorii s-au sesizat cu privire la producerea unui conflict petrecut…

- Patronii Flagas, firma care deține stația GPL din Crevedia care a explodat in data de 26 august, au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Ionuț Doldurea și Cosmin Stinga, patronii firmei Flagas, sunt acuzați de distrugere din culpa,…

- In punctele de trecere ale frontierei, politistii de frontiera depisteaza persoane participante la traficul transfrontalier, cetateni romani si straini, care fie se legitimeaza cu acte de identitate false sau falsificate, fie prezinta documentele altor persoane, in speranta ca asemanarea cu titularul…