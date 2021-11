Trei persoane au murit si alte doua sunt in stare foarte grava in urma unei explozii la Uzina Mecanica Babeni

Stiri pe aceeasi tema

- O mina antipersonal a explodat, joi, la fabrica de armament Babeni, judetul Valcea, iar in urma exploziei patru persoane au murit, iar alte patru sunt ranite, informeaza publicatia locala Gazeta Valceana. “A fost alocat un echipaj de Descarcerare, Smurd Bunesti, 2 ambulante tip C si 2 tip B, un echipaj…

- O explozie a avut loc la Uzina Mecanica Babeni din Județul Valcea. Din primele informații, se pare ca o mina antipersonal a explodat. UPDATE 2. In total au murit 4 persoane și au fost grav ranite alte 3. UPDATE 1. In urma exploziei 3 persoane au murit și alte 2 au fost grav ranite. „A fost alocat un…

- Trei persoane au murit și doua sunt ranite grav in urma exploziei generata de o mina antipersonal la Uzina Mecanica Babeni. ISU Valcea intervine cu un echipaj de Descarcerare, SMURD, iar din localitatea Bunești s-au deplasat și 2 ambulante tip C si 2 tip B, un echipaj ASAS de la Gruparea de Interevenție…

- Dupa ce a fost activat planul roșu de intervenție la spitalul suport COVID-19 din Targu Carbunești, la scurt timp, autoritațile au anunțat decesul a doua persoane internate in unitatea spitaliceasca cu pricina. Insa, pana acum, nu se cunosc cauzele deceselor, caci, conform medicilor, pacienți deși erau…

- Un accident teribil a avut loc langa Capitala! Doua persoane au murit și o a treia a ajuns in stare grava la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit puternic de un stalp. Iata cum a avut loc tragedia!

- Pana astazi, 13 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.398.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 4.607 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.199.267 de pacienți au fost…

- Numarul victimelor care au murit dupa ce au consumat alcool contrafacut in Rusia a crescut la 34, potrivit serviciului de presa al Guvernului regional, informeaza Interfax. „In regiune sunt cunoscute 67 de victime ale alcoolului contrafacut, dintre care 34 au murit”, se spune in mesaj.…

- Tragedie fara margini in Germania! Patru persoane au murit, iar alte trei au ajuns in stare grava la spital, dupa cel mai grav accident petrecut in ultimii ani pe Autostrada A5 din Hessen. Inclusiv echipajele de salvarea ajunse la fața locului au fost ingrozite de dimensiunea dezastrului.