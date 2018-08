Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ucise, sase ranite si alte cinci sunt date disparute dupa o explozie la o fabrica de armament din Dzerjinsk, la aproximativ 350 de kilometri est de Moscova, au declarat vineri serviciile locale de urgenta, relateaza AFP.

- Cel putin trei persoane au murit, sambata, in urma unui atac sinucigas comis in apropierea biroului unei comisii electorale din orasul Jalalabad, aflat in estul Afganistanului, a informat un oficial, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Individul care a comis joi un atac cu cutit intr-o suburbie a Parisului si-a ucis propria mama si sora, inainte de a fi impuscat mortal de ofiterii de politie, a informat o sursa din cadrul Ministerului francez de Externe, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mina Severopestchanskaia s-a prabusit miercuri, la Krasnotourinsk, in vecinatatea orasului Ekaterinbourg, in Irali, au informat Serviciile pentru Situatii de Urgenta locale. In momentul prabusirii minei, in subteran se aflau 131 de persoane. Un miner a murit, iar doua persoane au ramas…

- Cel putin zece persoane au fost ranite si mai multe au ramas blocate sub daramaturi, dupa ce o cladire din orasul Denver din statul american Colorado a explodat in urma unei scurgeri de gaz, relateaza Reuters.

- Trei alpinisti din Rusia si doi piloti din Tadjikistan au murit duminica, in urma prabusirii unui elicopter in apropiere de glaciarul Fortambek din Muntii Pamir din Tadjikistan, relateaza Reuters.

- Patru persoane au murit, iar alte 36 au fost ranite in atacuri armate comise in doar cateva ore in orasul american Chicago, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Incidentele armate au avut loc in doar sapte ore, in cursul noptii de sambata spre duminica,…

- Cel putin doi barbati au murit in urma atacului armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, a anuntat politia printr-un comunicat publicat marti, relateaza site-ul agentiei Reuters.