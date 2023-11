Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au decedat si opt au suferit diferite traumatisme, in urma unui accident produs luni dimineata intre un microbuz si un autoturism pe DN 25 Galati – Tecuci, in zona localitatii Independenta, judetul Galati. Potrivit Centrului Infotrafic, un microbuz de transport persoane a lovit un autoturism.…

- Un accident rutier grav a avut loc luni dimineața pe DN 25 Galați-Tecuci, in județul Galați. Din primele date transmise de la Centrul Infotrafic al Poliției Romane, un microbuz de transport persoane a intrat in coliziune cu un autoturism. Accidentul a avut loc pe DN 25 Galați-Tecuci, in zona localitații…

- Trei persoane au murit, iar alte opt au suferit diverse traumatisme, in urma unui accident rutier intre un microbuz si un autoturism, produs luni in localitatea Independenta, din judetul Galati. A fost activat Planul rosu de interventie La fata locului au fost alocate o masina de stingere, un echipaj…

- Un grav accident rutier a avut loc,in aceasta dimineața, in județul Galați, in urma caruia trei persoane au murit. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. Potrivit Centrului Infotrafic din IGPR, a anunțat ca evenimentul s-a produs pe DN 25 Galați-Tecuci, in zona localitații Independența.…

- Doua autocare si un TIR au fost implicate, vineri dimineata, intr-un accident rutier produs pe E 70, in judetul Teleorman, fiind declansat Planul Rosu de Interventie. Potrivit ISU Teleorman, accidentul rutier in care au fost implicate doua autocare si un TIR a avut loc intre localitatile Bujoreni si…

- Un grav accident rutier in care au fost implicate un autobuz si o autoutilitara s-a produs, luni, in localitatea Recea, din județul Olt, autoritațile activand Planul Roșu de Intervenție. Din primele informații au fost implicate 55 de persoane, patru avand nevoie de ingrijiri medicale. O femeie care…

- Tanarul decedat, care conducea masina implicata in accident, a fost gasit in stop cardiorespirator si nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul la fata locului.Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite in urma unui accident produs, joi, pe DJ 151, in localitatea…

- O explozie puternica s-a produs, sambata seara, la o stație GPL din Crevedia, județul Dambovița. Din primele informații, doua persoane au murit, iar cinci au... The post Explozie puternica la o stație GPL. Doua persoane au murit și a fost activat planul roșu in Crevedia, județul Dambovița appeared first…