Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a transmis marți, dupa explozia produsa in centrul Rusiei la un gazoduct care transporta gaz din Arctica spre Europa via Ucraina, ca din datele Transgaz reiese ca Romania nu este afectata de incident. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Trei persoane au murit in urma unei explozii care s-a produs la o conducta din centrul Rusiei care transporta gazele din zona arctica a țarii prin Ucraina catre Europa, au declarat marți autoritațile citate de agenția rusa de știri TASS, transmite Reuters. Autoritațile locale au declarat ca fluxul de…

- Statele Uniunii Europene ar trebui sa cumpere arme in comun pentru a completa stocurile dupa livrarile catre Ucraina, transmite Agentia de Aparare a blocului comunitar, care a mai atras atentia ca este posibil ca SUA sa nu poata apara intotdeauna Europa de amenintari, relateaza Reuters."Razboiul de…

- Occidentul ar trebui sa ia in considerare cum va raspunde la nevoia Rusiei de garanții pentru propria securitate, in cazul in care Vladimir Putin va accepta sa poarte negocieri pentru a incheia razboiul din Ucraina, a declarat sambata președintele francez Emmanuel Macron, citat de Reuters. Intr-un interviu…

- Centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei) ramane sub controlul Rusiei, a declarat luni administratia instalata de Moscova in orasul ocupat Enerhodar unde se afla uzina, dupa ce un inalt oficial ucrainean sugerase in urma cu o zi ca ar exista semne ca fortele ruse s-ar pregati sa plece de aici, potrivit…

- Mii de spanioli s-au adunat joi in celebra Plaza Mayor din Madrid pentru a cere salarii mai mari, in primul protest masiv organizat de la inceputul crizei costului vietii, relateaza Reuters. „Nu exista demnitate fara cresterea salariilor”, au scandat protestatarii. Unii dintre acestia arborau pancarte…

- Mii de spanioli s-au adunat joi in celebra Plaza Mayor din Madrid pentru a cere salarii mai mari, in primul protest masiv organizat de la inceputul crizei costului vietii, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. „Nu exista demnitate fara cresterea salariilor”, au scandat protestatarii. Unii dintre acestia…

- Directorul Centralei nucleare ucrainene Zaporojie, Ihor Murasov, arestat vineri de trupele ruse care detin controlul asupra complexului atomoelectric, a fost eliberat luni, anunta Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA). „Salut eliberarea lui Ihor Murasov, directorul Centralei nucleare…