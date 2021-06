Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter militar rusesc s-a prabusit joi seara in regiunea Gatcina, in apropiere de Sankt Petersburg, in nord-vestul Rusiei, toti cei trei membri ai echipajului pierzandu-si viata, au anuntat autoritatile locale, scrie agerpres.ro. ''Au fost primite informatii despre prabusirea unui elicopter…

- Mi-8, care aparținea Garzii Naționale Ruse (Rosgvardia), transporta trei membri ai echipajului care au fost uciși cu toții in accident, potrivit unui purtator de cuvant citat de site-ul local local de știri Fontanka. Elicopterul a coborat in ​​districtul Gatchina din regiunea Leningrad din nord-vestul Rusiei „in…

- Doua persoane au fost retinute miercuri in dosarul decesului a trei pacienti din unitatea mobila ATI a Spitalului „Victor Babes” din Capitala dupa oprirea instalatiei de oxigen. Cele doua persoane sunt un sef de la serviciu tehnic si un instalator. Doi angajați de la Spitalul Victor Babeș, reținuți…

- Doua acorduri-cadru au fost semnate, marti, la sediul Ministerului de Interne, pentru achizitionarea a 476 de autospeciale destinate pompierilor pentru interventii la incendii, cu o valoare totala de 159 milioane euro cu TVA, achizitia fiind finantata din fonduri europene, in cadrul proiectului VIZIUNE.…

- Doi barbați s-au prabușit in gol, de la etajul 9 al unei cladiri, in sectorul Botanica al capitalei, in timpul ce efectuau lucrarile de construcție pe strada Valea Trandafirilor 6/1. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au intervenit pentru a debloca cele doua persoane.

- La sol, pacienții au fost intampinați de medici și unitați mobile de terapie intensiva pentru a-i transfera la spitale pentru tratament suplimentar. © REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAPutin a exprimat condoleanțe familiilor victimelor atacului din KazanServiciul de presa al Ministerului pentru…

- Rusia a decis sambata expulzarea unui diplomat ucrainean aflat la post la Sankt Petersburg, a anuntat Ministerul de Externe rus, informeaza dpa. Diplomatul respectiv, Oleksandr Sosoniuk, fusese retinut pentru scurt timp de serviciul de securitate rus FSB cand incerca sa obtina informatii clasificate…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a dezmințit, luni noaptea, ca instalația de oxigen a fost montata greșit la Spitalul „Victor Babeș” și de aceea s-a produs tragedia, lucru afirmat de fostul primar general, Gabriela Firea. „Nu. Nu a fost montata greșit. La un moment…