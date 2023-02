Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 32 de romani la bord s-a rasturnat in Slovenia, in timp ce mergea spre Italia. Trei persoane au murit și alte patru sunt ranite și au fost transportate la spital. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei la Ljubljana, Slovenia, a fost notificata de catre autoritațile…

- La scurt timp dupa ora 5 dimineața, un accident grav a avut loc pe autostrada Pomurska, intre Gancani și Murska Sobota, in Slovenia. Un autobuz cu numar de inmatriculare romanesc (din Brașov) a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat. Trei persoane au murit și patru au fost ranite, potrivit presei din…

- Un autocar avand la bord 52 de persoane, adulti si copii, de nationalitate romana, s-a rasturnat pe autostrada A13 din Italia, in apropiere de Padova. Accidentul s-a petrecut luni, 16 ianuarie, in jurul pranzului, pe autostrada A13. Din fericire, in urma accidentului nu au existat victime, ci doar persoane…

- Accident rutier in aceasta dupa-amiaza, pe autostrada A1, pe sensul de mers de la Nadlac spre Arad. Din primele informații, un microbuz in care se aflau aproximativ 11 persinae s-a rasturnat. A fost activat Planul Roșu de intervenție, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de urgența din…