Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat in dtr-un oraș din estul Canadei. Poliția din Fredericton, New Brunswick, in estul țarii, a anunțat ca cel puțin patru persoane au fost ucise, dintre acestea doua sunt polițiști. Autoritațile au anunțat ca autorul atacului a fost arestat, scrie libertatea.ro.UPDATE 16.

- Unsprezece persoane au fost ucise vineri in orașul Ciudad Juarez, aflat la granița Mexicului cu Statele Unite, cu cateva zile inainte de vizita programata a președintelui Andres Manuel Lopez Obrador, cu scopul de a reduce violențele de pe teritoriul țarii, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Opt…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise marti in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, unde indivizi inarmati au atacat o cladire guvernamentala, dupa ce un kamikaze si-a detonat o incarcatura exploziva la intrarea in aceasta cladire, relateaza agentiile Reuters si dpa. Atacul ilustreaza situatia precara…

- Patru persoane au fost ranite dupa ce un elicopter s-a prabușit luni dimineața in apropierea unui pod din nordul Beijingului, in China, in urma unei defecțiuni tehnice, relateaza China Daily și Reuters, potrivit Mediafax.Incidentul s-a produs in jurul orei locale 11.00 (6.00, ora Romaniei),…

- Cel putin 28 de persoane au fost ucise in urma unui atac aerian avut loc vineri intr-o zona controlata de organizatia Stat Islamic din estul Siriei, situata langa granita cu Irak, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, informeaza Reuters.

- Cel putin zece persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas comis marti in orasul afgan Jalalabad, in estul tarii, transmite Reuters, citand oficiali guvernamentali, informeaza Agerpres.Un purtator de cuvant al departamentului de sanatate din Jalalabad a confirmat decesul a zece persoane.…

- Cel putin zece persoane au murit, iar alte 73 au fost ranite dupa ce un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, din cauza unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale, relateaza presa turca, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 10 persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite intr-o explozie produsa duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, estul Afganistanului, a informat o sursa din cadrul fortelor de securitate afgane, relateaza Reuters. Pentru moment, atacul nu a fost revendicat. Sambata,…