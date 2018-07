Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost reținute dupa ce ar fi lovit o scriitoare, cand dormea intr-o autospeciala parcata pe o strada din Capitala, acestea fiind acuzate de lovire și alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, a precizat Poliția Capitalei. Polițiștii continua cercetarile in…

- Polițiștii din Calarași au reținut 18 persoane și au ridicat peste 360.000 de țigarete, in urma celor 53 de percheziții facute joi in județele Calarași, Ilfov, Giurgiu și in municipiul București, informeaza Mediafax.Joi, polițiștii din Calarași, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni…

- Sase dintre cele 12 persoane audiate, duminica, in dosarul de contrabanda instrumentat de Politia Capitalei au fost retinute. Anchetatorii au ridicat peste 560.000 de tigari si doua tone de tutun.

- Șapte persoane din sudul Republicii Moldova și Siria risca pana la 15 ani de pușcarie pentru contrabanda, spalare și falsificare de bani. Au introdus in țara aproximativ 18.000 de euro falși, sustrași de pe teritoriul Uniunii Europene.