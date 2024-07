Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, luni, in urma unui accident rutier produs pe DN23, in comuna Nanesti, in care a fost implicata si o autospeciala a politiei, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 15 iulie, ora 13,32, Dispeceratul IPJ Vrancea a fost sesizat, prin SNUAU…

- Un accident rutier s-a produs, miercuri dimineața, in localitatea Bunești, județul Cluj. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe

- Pompierii militari din Sebeș au fost solicitați sa intervina sambata dupa-amiaza, pentru acordarea primului ajutor medical si descarcerare la un accident rutier produs in zona restaurantului „Lutch 2000”. „Sectia de pompieri Sebeș intervine pentru acordarea primului ajutor medical si descarcerare la…

- Joi, 9 mai 2024, in jurul orei 17.10, un barbat de 38 de ani, din localitatea Mociu, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, la kilometrul 89+400 metri, in apropierea localitații Meteș, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 39 de ani, din Zlatna. In urma […]…

- La data de 4 mai 2024, in jurul orei 12:30, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la faptul ca, la iesirea din localitatea Izvoarele catre localitatea Horia a avut loc un accident rutier. Politistii ajunsi la fata locului au constatat faptul ca, un barbat in timp ce conducea un autoturism pe…

- La data de 28 aprilie 2024, in jurul orei 01,40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș au intervenit pe DJ 107 G, in comuna Noșlac, unde a fost sesizata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca un barbat de 40 de ani, din Ocna Mureș, in…

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite intr-un accident rutier produs de un sofer beat, in noaptea de sambata spre duminica, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite intr-un accident rutier produs de un sofer beat, in noaptea de sambata spre duminica, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘In urma cercetarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce un barbat in varsta de 31 ani…