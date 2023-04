Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe mai multe drumuri din țara se desfasoara in conditii de carosabil umed și temperaturi negative, conform Centrului Infotrafic din IGPR.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu…

- Traficul este blocat miercuri seara pe DN1, in județul Bihor, unde un TIR și un autoturism au fost implicate intr-un accident. Doua persoane sunt ranite grav. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un accident rutier a avut loc pe DN1 Sibiu-Sebes, intersectie cu DC 67, in zona localitatii Saliste, judetul Sibiu, iar in urma coliziunii doua persoane au fost ranite, printre care si un copil in varsta de 5 ani, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sapte persoane au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier produs pe DN 13, la iesirea din localitatea Maierus, judetul Brasov Toate cele sapte victime au fost preluate cu ambulantele si transportate la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Aceasta drama s-a produs in timp ce California este inca marcata de doua atacuri armate care au facut 18 morti in total pe 21 si 23 ianuarie. Toate cele trei victime au fost gasite intr-un vehicul parcat in exteriorul vilei. Cei patru raniti, doi dintre ei grav, au fost internati sambata, anunța…

- Trei persoane, intre care si un adolescent de 14 ani, au fost ranite, luni dimineata, la intrarea in cartierul Mandresti din Focsani, in urma coliziunii dintre un TIR si un autoturism, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri intr-un atac cu cuțitul in gara centrala din Paris, au anunțat reprezentanții unei companii feroviare citați de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Traficul rutier este oprit marti seara pe DE 584, in orasul Insuratei, din cauza unui accident produs intre un autocamion si doua autoturisme si soldat cu ranirea a doua persoane, care sunt incarcerate, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Fii la curent…