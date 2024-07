Trei persoane au fost rănite, după ce o căruță a fost izbită de un autoturism pe DN 74A, la Cărpiniș DN 74A este blocat in localitatea Carpiniș, dupa ce un autoturism a lovit o caruța. Trei persoane au fost ranite ușor. „Trafic rutier blocat pe DN 74A, in localitatea Carpiniș, din cauza unui accident rutier, in care ar fi implicate un autoturism și o caruța. Revenim cu detalii”, a transmis IPJ Alba. „Secția de pompieri […] The post Trei persoane au fost ranite, dupa ce o caruța a fost izbita de un autoturism pe DN 74A, la Carpiniș first appeared on abrudinfo.ro | stiri abrud | ziar abrud . Citeste articolul mai departe pe abrudinfo.ro…

Sursa articol si foto: abrudinfo.ro

