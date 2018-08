Stiri pe aceeasi tema

- Mike Williams, seriful din Jacksonville, a confirmat duminica seara ca doua persoane au fost impuscate mortal iar alte noua au fost ranite. Atacatorul s-a sinucis. Alte doua persoane au fost ranite in haosul creat cand lumea incerca sa fuga de la fata locului. Oficialii nu au facut publice numele celor…

- Atac armat in timpul unui turneu de jocuri video la un mall din Jacksonville, statul american Florida. Doi oameni au fost ucisi si 11 raniti, iar atacatorul s-a sinucis inainte de interventia politiei.

- Mai multe persoane au murit, duminica, in urma unui atac armat comis in timpul unui turneu de jocuri desfasurat intr-un complex din orasul Jacksonville, aflat in statul american Florida, au anuntat autoritatile, relateaza site-ul postului BBC.

- UPDATEUn incident armat in curs de desfasurare duminica in Jacksonville, in statul american Florida, s-a soldat pana acum cu mai multi morti, transmit agentiile internationale de presa. Biroul serifului din localitate a facut apel prin Twitter la evitarea zonei, care nu este sigura: "Nu putem…

- O persoana inarmata a deschis focul la un turneu de jocuri video din Jacksonville, Florida. Mai multe persoane au fost ucise, potrivit CNN. Autoritațile locale au anunțat ca un suspect a fost gasit mort, la locul incidentului....

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN22 intersectie cu DJ226 in localitatea Lumina, judetul Constanta. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta trei persoane au fost ranite. Doua dintre acestea au fost transportate la spital cu rani minore, iar una a fost asistata de…

- Autoritatile din judetul Neamt au activat planul rosu de interventie în cazul unui incident petrecut duminica seara la o nunta organizata la o pensiune din localitatea Durau, mai multe persoane participante la eveniment având de suferit în

- Mai multe persoane care participau duminica seara la o nunta organziata la o pensiune din localitatea Durau, judetul Neamt, au fost ranite dupa ce balustrada unei terase a pensiunii s-a rupt. Autoritatile au activat planul rosu de interventie. Doua ambulante SMURD, sapte de la Serviciul Judetean de…