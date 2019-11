Trei persoane au fost condamnate în Turcia pentru focuri de armă trase asupra ambasadei americane la Ankara Un tribunal turc a condamnat joi trei persoane in legatura cu focurile de arma trase impotriva ambasadei americane de la Ankara, anul trecut, in plina criza diplomatica intre Turcia si SUA, informeaza AFP.



Trei barbati au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre mai mult de trei ani si mai mult de zece ani, pentru "apartenenta la o organizatie terorista" si "acte menite sa saboteze relatiile cu o tara straina", a relatat agentia de presa Anadolu.



Un al patrulea acuzat a fost achitat, potrivit agentiei.



La 20 august 2018, una sau mai multe persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

