Trei persoane au decedat în urma unui accident rutier produs între Vitănești și Văceni Trei persoane au decedat in urma unui accident rutier produs intre Vitanești și Vaceni in Eveniment / on 06/06/2020 at 12:38 / Trei persoane și-au pierdut viața, in urma unui accidenrt rutier extrem de grav produs, cu puțin timp in urma, pe E70, intre Vaceni și Vitanești, transmite Poliția Teleorman. Patru autoturisme au fost implicate in evenimentul rutier, iar din primele date conducatorul unui autoturism ar fi ieșit din coloana și a intrat in coliziune frontala cu o autospeciala. Traficul a fost blocat in zona in care s-a produs evenimentul rutier, iar oamenii legii fac cercetari… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

