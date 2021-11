Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii au dispus retinerea a peste 150 de persoane si plasarea sub control judiciar a altor 36, dupa cele 457 de perchezitii care au avut loc miercuri in intreaga tara. Autoritatile au confiscat droguri, bani, arme, telefoane si zeci de drone. ”In urma operatiunii de ieri, 24 noiembrie,…

- Procurorii DIICOT Ploiești au reținut trei persoane in cazul unui dosar care vizeaza angajați ai SC Rompetrol Rafinare SA. Aceștia au efectuat, in cursul zilei de miercuri, percheziții pe raza județelor Constanța și Prahova și a municipiului București. Persoane reținut intr-un dosar care vizeaza angajați…

- Surse judiciare au declarat pentru ZIUA de Constanta ca procurorii DIICOT Ploiesti au decis retinerea a trei persoane, printre care s ar afla si un angajat al companiei, in dosarul perchezitiilor domiciliare efectuate ieri, 24 noiembrie 2021, pe raza judetelor Constanta si Prahova si a municipiului…

- Surse judiciare au declarat pentru News.ro joi, ca persoana angajata a Rompetrol Rafinare si alte doua, salariate ale unei firme aflate in relatii contractuale cu Rompetrol au fost retinute in dosarul in care miercuri procurorii DIICOT si politistii de combaterea crimei organizate au facut descinderi…

- Procurorii DIICOT Ploiesti au efectuat azi trei perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Constanta si Prahova si a municipiului Bucuresti, intr o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura si inselaciune.…

- Procurorii DIICOT Ploiesti au facut, miercuri, trei descinderi in Ploiesti si Constanta, la sediul companiei Rompetrol Rafinare S.A intr-un dosar in care sunt cercetate infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura si inselaciune. Anchetatorii suspecteaza ca reprezentantii rafinariei Vega din Ploiesti…

- Procurorii DIICOT Ploiesti au facut, miercuri, trei descinderi in Ploiesti si Constanta, la sediul companiei Rompetrol Rafinare S.A intr-un dosar in care sunt cercetate infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura si inselaciune. Anchetatorii suspecteaza ca reprezentantii rafinariei Vega din Ploiesti…

- Procurorii DIICOT au anunțat miercuri, 24 noiembrie, ca au destructurat o grupare care a furat, timp de 5 ani, motorina in valoare de aproximativ doua milioane de dolari din cadrul unitatii militare din baza americana de la Mihail Kogalniceanu, județul Constanța. Conform unui comunicat al DIICOT, procurorii…