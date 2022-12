Stiri pe aceeasi tema

- Trei partii de schi din localitatea Madaras vor fi deschise zilnic incepand cu data de 26 decembrie, stratul de zapada artificiala masurand 30 de centimetri, informeaza reprezentantii domeniului schiabil. Acestia au mentionat ca in momentul de fata se poate schia pe doua partii, una pentru incepatori…

- Trei partii de schi din localitatea Madaras vor fi deschise zilnic incepand cu data de 26 decembrie, stratul de zapada artificiala masurand 30 de centimetri, informeaza reprezentantii domeniului schiabil.

- Ninsorile abundente au acoperit Moscova duminica, perturband traficul, intarziind zborurile și lasand trotuare ingropate in zapada. Pentru luna decembrie, e ceva total neobișnuit in capitala Rusiei, unde de obicei zapezile abundente cad abia in februarie. Peste 60% din norma lunara de ninsoare a coborat…

- Stratul de zapada in statiunea Straja atinge aproape 30 de centimetri, trei partii fiind pregatite pentru schiorii care doresc sa practice sporturile de iarna la acest sfarsit de saptamana, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Stratul de zapada in zona montana a județului Mureṣ este de cca 15 – 30 cm grosime in munții Gurghiu și ajunge la cca 40 – 60 cm in masivul Calimani. In zonele unde vantul a viscolit zapada (de regula la limitele dintre padure și golul alpin) și pe jgheaburi, grosimea stratului de zapada poate ajunge…

- Sezonul de schi din aceasta iarna se deschide in statiunea Straja cu ocazia Zilei Nationale, 1 Decembrie, stratul de zapada pe cele doua partii care au fost deja pregatite depasind 30 de centimetri.

- Din 28 noiembrie, timp de 9 zile, fiecare dintre ei iși deschide cartea pentru tine, in Buna dimineața București! Daca ți-e dor de o lectura captivanta, surprinzatoare, daca vrei o poveste frumoasa, daca ești in cautarea unui roman care sa te țina captiv pana la ultima pagina, stai cu urechea pe București…

- Zilele trecute, iarna s-a instalat pe Transfagarașan, iar, sambata dimineața, stratul de zapada depașește deja 40 cm pe varfurile de peste 2500 m. Salvamontiștii ii atenționeaza pe turiști ca intunericul se lasa mai devreme și ca zapada moale ascunde denivelari. “Stratul de zapada pe varfurile de 2500+…