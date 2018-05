Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania, partidul lui Victor Ponta si Daniel Constantin, isi mareste "zestrea" de parlamentari. Dupa Catalin Nechifor (PSD) si Ion Tabugan (PMP), inca un parlamentar anunta ca trece la noul partid al fostului premier.Deputata de Braila Marilena Meirosu si-a dat demisia din PSD si a semnat…

- Deputatul Catalin Nechifor si-a dat demisia din Partidul Social Democrat si devine parlamentar independent, informeaza agerpres.ro. Nechifor a adus marti la cunostinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor ca, incepand cu data de 21 mai, va fi deputat neafiliat, membru al Pro Romania. "Totodata,…

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie ii va audia marti, incepand cu ora 9,30, pe fostii ministri ai Justitiei Mona Pivniceru, Rodica Stanoiu si Robert Cazanciuc, a confirmat,…

- CCR a admis sesizarile de neconstituționalitate in cazul șefului SPP, Lucian Pahonțu. Plenul Curții a constatat ca sunt neconstituționale dispozițiile privind constituirea Comisiei de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activitații directorului Serviciului de Protecție și Paza…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "(...) O tema prezenta in agenda mea este organizarea sedintei solemne a Senatului si Camerei Deputatilor pentru marcarea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- In data de 27 februarie, ora 12:00, a avut loc prima sedinta a Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii Directorului Serviciului de Protectie si Paza / Pahonțu Lucian-Silvan, a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat instituția…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a aprobat, ieri, infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru „verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care exced…