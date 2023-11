Stiri pe aceeasi tema

- In județul Vaslui, trei pacienți de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni au murit dupa un pranz pe baza de pește asigurat de o manastire din localitate. Un alt pacient este in stare grava, iar aproximativ 30 dintre aceștia au fost transportați de urgența la unitați medicale din teritoriu. Inspectoratului…

- Ministerul Sanatații a format o celula de criza dupa ce trei pacienți de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni au murit. Toți pacienții spitalului și personalul medical mancasera alimente primite drept pomana de la o manastire.

- INCREDIBIL… Caz extrem de grav grav la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni! Trei pacienți au murit și unul este in stare foarte grava. Alți opt pacienți au fost transportați de urgența la Spitalul din Barlad. Autoritațile au intrat in alerta. Se pare ca totul ar fi plecat de la niște alimente gatite…

