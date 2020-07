Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor prezentate de prefectul Clujui, Mircea Abrudean, situația epidemiologica pe județ este urmatoarea: - 197 de persoane depistate pozitiv cu COVID-19, din care 175 din județul Cluj, sunt internate în spitalele dedicate din municipiul Cluj-Napoca; - 24 persoane…

- In acest moment, in spitalele dedicate COVID-19 din Cluj-Napoca sunt peste 176 de pacienți internați, din care peste 150 din județ. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, anunța ca Spitalul de Recuperare din Cluj-Napoca și-a reluat complet activitatea. De asemenea, incepand de luni, 15 iunie, Clinica Medicala 1 și reia parțial activitatea.Conform autoritaților, la Medicala 1 se vor prelua urgențele cardiologice, iar de marți spitalul…

- Sute de persoane au stat la coada in fața Institutului Oncologic din Cluj-Napoca in așteptarea triajului epidemiologic și a testului pentru coronavirus, la inceputul acestei saptamani. „Vom face niște verificari in teren și vom putea spune. Din cate știu, nu doar la Cluj, ci peste tot, tot…

- ????Pana astazi, 31 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.257 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.256 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Cei patru copii locuiesc pe o strada pe care se afla aproximativ 100 de persoane. Primarul comunei Viișoara a cerut punerea in carantina a zonei. „Am purtat corespondența cu Prefectura, cu DSP și cu ISU pentru instituirea unei carantine, insa ni s-a spus ca este foarte dificil de realizat carantinarea”,…

- Un numar de 45 de persoane varstnice, internate intr-un camin de ingrijire a varstnicilor din comuna Taga, judetul Cluj, au fost depistate pozitiv, duminica, cu coronavirus. Persoanele au fost transportate la spital la Cluj Napoca dupa ce 5 angajati au fost confirmati anterior. Prefectul Clujului, Mircea…

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Comunicat al Prefecturii Județului Vrancea: In județul Vrancea, in data de 03 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 137 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 239 persoane, iar 85 in carantina la domiciliu,…