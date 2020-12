Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care cazurile de COVID-19 cresc foarte tare de la zi la zi, spitalele din toata țara au ramas fara locuri la Terapie Intensiva. Ieri seara, trei pacienți in stare foarte grava au fost tranportați din București la Sibiu cu un elicopter SMURD. Spitalele din Romania nu mai fac fața pacienților…

- Patru pacienți cu COVID-19, aflați in stare grava, sunt transportați marți, 8 decembrie, cu o aeronava C-27J Spartan din București in zona Moldovei, potrivit Ministerului Apararii Naționale. Potrivit...

- „Va informam ca incepand de astazi, 31 octombrie a.c., dupa ora 19:00 in cadrul Spitalului Militar de Urgența „Dr. Alexandru Augustin" din Sibiu se vor interna primii pacienți confirmați pozitiv in urma testarii SARS CoV-2.