- Prin decizie a Centrului National de Coordonare si Conducere, Formațiunea medicala de tratament (FMT) ROL 2, amplasata in perimetrul Institutului de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni, a inceput preluarea pacienților diagnosticați cu COVID-19. Primii șapte pacienți au sosit in cursul…

- Presedintele Klaus Iohannis indeamna romanii sa stea acasa de Paste si a spus ca el va celebra aceasta sarbatoare crestina, duminica, alaturi de sotia sa, Carmen. ‘O sa stau acasa impreuna cu sotia mea, Carmen. Vom fi doar noi doi‘, a afirmat el miercuri. El i-a indemnat pe toti romanii sa sarbatoreasca…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban vor merge, miercuri, la Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei. Cei doi oficiali se vor afla la CNCCI incepand cu ora 12:30.

- Mai multe hoteluri și pensiuni din Bihor sunt transformate in spații de carantina, in condițiile in care capacitatea de carantinare din județ a ajuns la limita.Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bihor a decis rechiziționarea unor hoteluri și pensiuni din județ pentru a fi…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, a anuntat ca au fost confirmate peste 2.100 de cazuri pozitive cu COVID-19, dintre acestea 593 fiind în Suceava. "Raportul Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei,…

- A fost activat Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei, a anuntat, marti, Raed Arafat, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, in contextul epidemiei de coronavirus din Romania.

- V. Stoica Evoluția cazurilor de coronavirus la nivel național impune instituirea unor masuri speciale, astfel incat și la nivelul județului Prahova sa fie pregatite spațiile necesare acordarii asistenței medicale pentru bolnavii in stare grava. Unele dintre spațiile reabilitate la Spitalul Județean…

- Nicoleta Dumitrescu Pe langa o serie de reglementari stabilite la nivelul judetului Prahova privind reducerea riscului aparitiei imbolnavirilor cu coronavirus, ieri a fost luata o masura cu totul speciala. Este vorba despre sistarea in integralitate a cursurilor la Liceul Tehnologic Energetic din Campina,…