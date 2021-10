Valul IV al pandemiei de coronavirus face din ce in ce mai multe victime in țara noastra. Atat numarul cazurilor de infectari, cat și numarul cazurilor de decese a crescut alarmant și ingrijorator. In urma cu doar cateva ore, trei pacienți infectați cu virusul nimicitor Covid-19 au ajuns de urgența la un spital din București, iar starea lor s-a agravat intr-un timp foarte scurt. Din lipsa paturilor libere la secția de ATI, aceștia au fost transferați imediat pe cale aeriana la Targu Mureș.