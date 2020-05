Stiri pe aceeasi tema

- Prahova are, pana la acest moment, 108 cazuri de coronavirus, patru pacienți fiind testați pozitiv in ultimele 24 de ore. In acest interval, a crescut și numarul celor aflați in stare grava, la Terapie Intensiva.

- 13 prahoveni bolnavi de Covid-19 se afla in prezent internati in spitalele din Ploiesti si Campina, anunta Directia de Sanatate Publica. Doar unul dintre ei se afla in stare grava si este ventilat mecanic.

- La nivelul județului Prahova, in data de 17 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 117 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub masura izolarii voluntare și, implicit, evidența DSP-ului, au ieșit 11 persoane și au intrat alte zece.…

- N. D. Potrivit informarilor zilnice despre situația generata de noul coronavirus, transmise ieri, in Prahova, de la inceputul epidemiei și pana in prezent, 79 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19, menținandu-se, astfel, numarul cazurilor de imbolnaviri din județ anunțate și pe data de 13 mai…

- V. S. Dintre cei 76 de prahoveni diagnosticați cu noul coronavirus, de la inceputul epidemiei și pana in prezent, 53 au fost declarați vindecați și externați din spital. Doar 19 persoane se mai aflau ieri internate in spital, insa au fost inregistrate și patru decese. Dintre pacienții internați, trei…

- V. S. Dintre cei 76 de prahoveni diagnosticați cu noul coronavirus, de la inceputul epidemiei și pana in prezent, 53 au fost declarați vindecați și externați din spital. Doar 19 persoane se mai aflau ieri internate in spital, insa au fost inregistrate și patru decese. Dintre pacienții internați, trei…

- La nivelul judetului Prahova, in data de 07 mai 2020, sunt monitorizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) 72 de persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In ultimele 24 de ore, de sub masura izolarii voluntare si, implicit, evidenta DSP-ului, au iesit patru persoane si au intrat alte patru.…

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Instituția Prefectului, județul Vrancea In județul Vrancea, in data de 20 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 256 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 104 persoane, iar 535 in carantina la…