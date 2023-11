Stiri pe aceeasi tema

- La ora 18:30, reprezentanții Ministerului Sanatații au fost anunțați verbal de DSP Vaslui, referitor la o situație grava aparuta la Spitalul de Psihiatrie Murgeni , aflat in subordinea primariei din localitate. In cursul zilei de 21 noiembrie, toți pacienții și o parte din personalul spitalului au…

- La ora 18:30, reprezentanții Ministerului Sanatații au fost anunțați verbal de DSP Vaslui, referitor la o situație grava aparuta la Spitalul de Psihiatrie Murgeni , aflat in subordinea primariei din localitate. In cursul zilei de 21 noiembrie, toți pacienții și o parte din personalul spitalului au…

- Ministerul condus de Alexandru Rafila a anunțat miercuri seara, 22 noiembrie, ca toți pacienții care aveau simptome digestive, varsaturi și diaree, au fost duși la spitalul din Barlad și au fost preluate probe biologice și de alimente pentru analiza toxicologica la IML Iași.Trei pacienți de la Spitalul…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a solicitat 4,2 miliarde de lei, dar s-a ales cu 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului, bani care vor fi folosiți in primul rand pentru salarii și ce mai ramane se vor imparți in procente egale domeniilor de asistența medicala. La sedinta de Guvern…

- Un barbat a amenintat ca se sinucide aruncandu-se de la aproximativ 30 de metri de pe un turn de apa din municipiul Barlad, iar la fata locului au intervenit pompierii cu trei autospeciale si echipaje specializate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Din cauza unor garaje…

- Un incendiu a izbucnit, sambata seara, intr-un bloc din municipiul Barlad, pompierii intervenind cu trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Marius Stanciu, pana la sosirea echipajelor de interventie,…

- ”Proiectul de investitii se afla in plin proces de implementare si are ca obiectiv digitalizarea celor mai importante 18 spitale de adulti si pediatrie din Romania prin implementarea unui sistem informatic modern de monitorizare, documentare, schimb de date medicale in situatii de urgenta si suport…

- Potrivit buletinului Ministerului Sanatații, intre 28 august și 3 septembrie, 583 de persoane diagnosticate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 45 se afla in secții ATI, și au fost raportate 12 decese. In intervalul 28 august – 3 septembrie a.c., in țara noastra au fost inregistrate…