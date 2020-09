Peste 54.500 de evaluari colectate de la 8.549 de profesionisti care lucreaza in sectorul financiar au fost evaluate de Indicele Global Financial Centres Index (GCFI), care se bazeaza pe studiul firmei de consultanta Z/Yen Group, in parteneriat cu Institutul de Dezvoltare din China. Pe primele doua poziții se afla New York și Londra, in timp ce pe urmatoarele poziții sunt situate mai multe orașe asiatice. New York si-a mentinut prima pozitie in clasament, in timp ce Londra si-a consolidat locul secund, cu doar trei luni inainte de Brexit. Unii respondenti au spus ca impactul Brexitului ar putea…