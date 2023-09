Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a declarat ca inceperea conflictului din Ucraina are legatura cu falsificarea rezultatelor alegerilor din Statele Unite. Inregistrarea interviului cu republicanul a fost postata pe site-ul sau de prezentatorul american de radio, Hugh Hewitt. {{700752}}"Ceea ce…

- Premierul Marcel Ciolacu a primit-o, miercuri, pe președinta Republicii Moldova - Maia Sandu, la Palatul Victoria.Summit-ul Initiativei celor Trei Mari (I3M) si Forumul de Afaceri I3M se desfașoara miercuri și joi - 6-7 septembrie 2023, la Bucuresti. Este a doua oara cand Romania organizeaza aceste…

- Imaginile care au șocat Internetul! O exorcizare a avut loc in plina strada, in Statele Unite ale Americii. Totul a fost filmat, iar ce a urmat, a fost dincolo de imaginația oamenilor! Imaginile au facut inconjurul Internetului la puțin timp dupa ce au fost publicate.

- Poliția din Nebraska, in Statele Unite, a oprit un șofer pentru ca pasagerul sau era transportat ilegal. Astfel, pe ceea ce fusese scaunul din dreapta statea... un uriaș taur din rasa Watusi, recunoscuta pentru dimensiunile sale - și coarnele imense.

- In ultimele ședințe ale pieței valutare s-a conturat o tendința de depreciere a monedei naționale fața de cea unica, in contextul situației grave cu care se confrunta guvernul, care trebuie sa convinga Comisia Europeana sa accepte o majorare a deficitului bugetar. Cursul euro a crescut de la 4,9418…

- „Aproximativ 2.000” de opere de arta au fost furate de la British Museum, dar unele au fost deja recuperate, a declarat sambata presedintele prestigioasei institutii culturale, la o zi dupa ce directorul muzeului a demisionat, informeaza AFP, potrivit news.ro.Hartwig Fischer, in varsta de 60 de ani,…

- Superstarul de la Hollywood, Dustin Hoffman, care la 8 august implinește 86 de ani, a vorbit desare originale sale romanești și s-a declarat a fi un evreu roman.Dustin Lee Hoffman s-a nascut pe 8 august 1937 in Los Angeles, California, in Statele Unite ale Americii. A venit pe lume in cadrul unei…

- Copiile a doua opere semnate de Constantin Brancusi - ''Rugaciune'' si ''Bustul lui Petre Stanescu'' - au devenit la fel de celebre ca originalele, dupa ce au fost furate si au facut obiectul unor dosare penale, care ulterior au fost clasate.''Eu, Constantin Brancusi, ma angajez a executa personal…