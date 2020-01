Comunitatea Declic, Reteaua Mining Watch Romania si Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu au adresat o scrisoare publica presedintelui Romaniei in care solicita asumarea guvernamentala privind inscrierea Rosiei Montane in Patrimoniul Mondial.



"Consideram ca asumarea guvernamentala de a relua procedura de nominalizare a Rosiei Montane nu poate fi nici retrasa, nici schimbata, in contextul in care echipa PNL ce guverneaza in prezent Romania si cu care colaborati indeaproape vrea sa isi pastreze credibilitatea in fata cetatenilor romani. Dupa cum va este bine cunoscut,…