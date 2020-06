Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic s-a declarat convins vineri ca tara sa va deveni membru deplin al Uniunii Europene pana in 2026, in urma unei intalniri cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza DPA. Dupa intrevederea care a avut loc vineri la Bruxelles, Vucic a afirmat pentru…

- Novak Djokovic (33 de ani, 1 ATP), depistat pozitiv cu coronavirus, continua sa fie criticat dupa organizarea Adria Tour, competiția care a declanșat un val de imbolnaviri in randul participanților. CONTEXT: Novak Djokovic a organizat in Serbia, la Belgrad, și in Croația, la Zadar, un turneu demonstrativ,…

- Duminica, cei 5,5 milioane de sarbi cu drept de vot sunt convocati la urne pentru a-si alege noul parlament. Sunt primele alegeri naționale din Europa, organizate la aproape trei luni de la instituirea masurilor restrictive din cauza epidemiei de coronavirus, relateaza agenția de presa Reuters, citata…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov efectueza joi o vizita oficiala la Belgrad intr-un gest de sprijin pentru presedintele Aleksandar Vucic inaintea alegerilor parlamentare si negocierilor privind Kosovo initiate in mod surprinzator de SUA, relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. Vucic a declarat…

- Serbia va organiza pe 21 iunie alegerile parlamentare amanate din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, a declarat presedintele Aleksandar Vucic, in urma unei reuniuni avute luni cu lideri politici, transmite DPA. Scrutinul urma sa aiba loc la data de 26 aprilie, insa la 17 martie, dupa doua…

- Miercuri, Parlamentul Serbiei va valida ridicarea starii de urgenta impuse din cauza epidemiei de COVID-19. Anuntul a fost facut duminica de catre presedintele Aleksandar Vucic. Acesta a precizat ca rata de infectare in randul populatiei s-a redus suficient. ‘Joi nu vor mai exista restrictii de deplasare (…)…

- Parlamentul Serbiei va valida miercuri ridicarea starii de urgenta impuse din cauza epidemiei de COVID-19, a declarat duminica presedintele Aleksandar Vucic, explicand ca rata de infectare in randul populatiei s-a redus suficient, transmit DPA si Reuters. 'Conditiile au fost intrunite (...) Joi…

- Branislav Blazic, secretar de stat in Ministerul pentru Protectia Mediului, fusese intr-o vizita in orasul sau natal Kikinda, unul din focarele epidemiei de coronavirus pe teritoriul Serbiei, la mijlocul lunii martie. Guvernul a confirmat ca el a fost pacient din 25 martie, dupa ce fusese…