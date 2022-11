Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au ajuns vineri seara la spital, dupa ce o mașina a intrat in plin in indicatorul din beton de la intrarea in orașul Targu Jiu, respectiv la ieșire din comuna Balești. La fața locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare și un echipaj al SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- La Galați, cinci dintre cei șapte medici de la Spitalul Judetean de Urgenta, care au fost acuzati de ucidere din culpa dupa moarte unui pacient care suferea de pneumonie si care a fost plimbat intre spitale timp de trei zile, pot reveni la munca. Este vorba atat despre medici de la Unitatea de Primiri…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19, pe strada Avram Iancu din municipiul Dej. Din primele informații, o femeie in varsta de 34 de ani, din municipiul Dej, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Avram Iancu, ar fi surprins și accidentat doua persoane aflate…

- Cinci persoane au fost ranite, azi noapte, in județul Gorj, dupa ce trei autoturisme au intrat in coliziune, in comuna Balești. ISU GJ a fost solicitat sa intervina la accidentul rutier produs pe raza comunei Balești, sat Balești. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala de…

- Luni, 10 octombrie, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați in jurul orei 18.00, prin apel 112 despre faptul ca, pe D.N. 18 a avut loc un accident rutier soldat cu victime. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 57 de ani din Sighetu Marmației a condus…

- O mașina a fost lovita de trenul InterRegio București – Iași in județul Vaslui la trecerea la nivel cu calea ferata de pe drumul județean DJ 244A, pe raza localitații localitații Gara Roșiești. Accidentul s-a produs luni, in jurul orei 11.50, iar in urma impactului conducatoarea auto și pasagera din…

- Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului pentru Copii Cluj-Napoca va fi dotata cu noi echipamente medicale de ultima generație. Valoarea acestora se ridica la peste 37.000 de euro, fonduri europene.

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, a anunțat ca ”promisiunea pentru vaccinul cu formula noua este probabil sfarsitul lunii octombrie, cand va fi disponibil”. ”Noi am cerut furnizarea formulei celei mai avansate pentru aceasta tulpina, BA4 si BA5, pentru ca mai exista si o formula intermediara,…