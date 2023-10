Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean ugandez și doi turiști straini au fost uciși intr-un atac comis de presupuși rebeli islamiști din cadrul Forțelor Democrate Aliate (ADF) intr-un parc național, a anunțat marți poliția, citata de Reuters.

- Patru oameni au fost impușcați de armata israeliana la granița dintre Israel și Liban. Israelienii susțin ca cei patru incercau sa treaca fraudulos granița pentru a planta materiale explozive.Armata israeliana anunța ca marți a ucis patru oameni care au incercat sa se infiltreze din Liban pentru…

- Cinci membri ai unei familii arabe au fost impușcați mortal in locuința lor din Israel, a anunțat miercuri poliția, in cel mai recent val de crime in comunitațile arabe din Israel, care a atins un nou varf in acest an, noteaza Reuters. Tragedia a avut loc in orașul nordic Basmat Tab’un. Peste 180 de…

- Apele s-au mai retras in Grecia, țara lovita de inundații crunte. Insa, in continuare, sute de oameni sunt blocați, iar echipele de salvare acționeaza non stop pentru a reuși sa ajunga la ei.

- Garda de Coasta algeriana a impușcat mortal doi turiști, aflați in vacanța in Maroc, care s-ar fi ratacit și au ajuns in apele din Algeria, cu jet ski-urile. Un al treilea este arestat, potrivit BBC.

- Paza de coasta algeriana este acuzata ca a impușcat mortal doi turiști aflați in vacanța in Maroc, care s-au ratacit in apele algeriene cu ski jet-urile. De asemenea, o persoana a fost arestata, potrivit BBC.

- Doi turisti germani, aflati in concediu cu bicicletele, s-au ales cu dosar penal dupa ce au trecut ilegal granita dinspre Romania spre Ungaria. Potrivit PreseiSM, cei doi au crezut ca tara noastra este in Schengen si pot circula liber, asa cum erau obisnuiti in restul Europei. Cei doi turisti credeau…

- Din cei peste 500 de urși despre care se spunea ca vor fi impușcați au mai ramas doar 220. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, spune ca ordinul de vanare a acestor urși va fi emis cat de curand, poate chiar saptamana viitoare.