- Trei oameni au murit și doi au fost raniți in urma accidentului grav petrecut in aceasta dimineața in județul Sibiu. Doua mașini s-au ciocnit la intersecția a doua drumuri județene, dupa ce șoferul uneia dintre ele nu a acordat prioritate. Unul dintre autoturisme s-a rasturnat, iar pasagerii au ramas…

- Epava uneia dintre drone a lovit un apartament cu multe etaje. Trei persoane au murit, iar numarul raniților a ajuns la 26, in urma unui atac cu drone in Odesa, in noaptea de 10 iunie. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presa al Ministerului de Interne. “Salvatorii au stins un incendiu care…

- Cel puțin trei oameni au murit in inundațiile provocate de distrugerea barajului de la Nova Kahovka insa exista temeri ca bilanțul va fi mult mai mare. Președintele Volodimir Zelenski a acuzat ca in zona ocupata de ruși din Herson se trage in echipele care incearca sa ajunga la sinistrați.

- Un barbat a fost gasit plin de sange, in noaptea de duminica spre luni, pe o strada din localitatea ilfoveana Bragadiru. Acesta a fost dus la spital, iar polițiștii au deschis o ancheta, reușind, in scurt timp sa il prinda pe agresor, informeaza Mediafax.Scandalul dintre cei doi barbați a avut loc…

- O persoana a murit și zeci sunt ranite in urma unui atac cu rachete al rușilor care a vizat orașul Nikolaev, potrivit Sky News. O persoana a fost ucisa și 23 au fost ranite dupa ce o racheta ruseasca a lovit mai multe locuințe din orașul Nikolaev, situat in sudul Ucrainei. Atacul a avut loc […] Articolul…

- Drone rusesti au lovit portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra si au provocat daune, au anuntat marți autoritatile locale, potrivit AFP. Intre timp, președintele Volodimir Zelenski susține ca se apropie ziua contraofensivei, iar forțele ucrainene se pregatesc intens in acest sens, cei mai importanti…

- UPDATE – Seful politiei din regiunea Kiev, Andri Nebitov, a anuntat ca numarul persoanelor decedate in urma atacului cu drone lansat de rusi in noaptea de marti spre miercuri a crescut la patru. Initial, autoritatile ucrainene anuntasera trei morti in urma atacului de noaptea trecuta. Rador Atacuri…

- Crește bilanțul victimelor in urma cutremurului care a zguduit Ecuadorul. Sunt cel puțin 16 morți și peste 380 de raniți. Seismul a avut o magnitudine de 6,8 și a starnit panica in randul locuitorilor.