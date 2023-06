Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va prezida o noua celula interministeriala de criza, vineri, la ora 13.00 (11.00 GMT) la Paris, pentru a doua oara in doua zile, dupa o a treia noapte de violente in Franta, in urma mortii unui adolescent ucis de un politist, anunta AFP. Seful statului, care se…

- Sute de mii de francezi, intra marti, cea de-a 14-a zi de proteste impotriva guvernului, care a decis creșterea varstei de pensionare la 64 de ani. Protestele sunt și impotriva parlamentarilor, carora li se cere sa renunțe la aceata lege, care e in vigoare. Decizia presedintelui Emmanuel Macron,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat duminica – intr-un interviu pentru publicatia L’Opinion – ca Rusia a „pierdut deja din punct de vedere geopolitic” in razboiul pe care l-a declansat impotriva Ucrainei si a intrat intr-o „forma de vasalitate fata de China”, scrie France Presse. „Rusia…

- Franta urmeaza sa formeze si sa echipeze mai multe batalioane ucrainene cu ”zeci” de vehicule si tancuri usoare, anunta Parisul si Kievul, in urma unei cine a presedintilor francez Emmanuel Macron si ucrainean Volodimir Zelenski la Palatul Elysee. ”In saptamanile care vin, Franta va forma si va echipa…

- Președintele belarus, Alexander Lukașenko, a fost internat, sambata, intr-un spital din apropiere de Minsk, potrivit publicației belaruse Euroradio și organizației de monitorizare Belarusian Hajun, scrie The Kyiv Independent. Conform celor doua surse citate, convoiul de mașini in care se afla Lukașenko…

- Donald Trump il acuza pe președintele francez Emmanuel Macron ca „l-a pupat in fund” pe omologul sau chinez Xi Jinping in timpul vizitei la Beijing. „Acum Franța se duce cu China”, spune acesta. Macron a fost dur criticat dupa comentariile sale prin care a cerut Uniunii Europene sa nu urmeze in mod…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, care a fost intr-o vizita oficiala in China, a ajuns, sambata, in Romania. Este insa doar o escala tehnica, nu este o vizita pe care președintele Emmanuel Macron o face in Romania, in continuarea vizitei pe care a facut-o deja in China. Conform unor surse din Administrația…

- Volodimir Zelenski vrea sa faca un plan de pace in 10 puncte, la inițiativa președintelui francez, Emmanuel Macron. Cei doi au discutat la telefon sa organizeze un summit pentru pace. Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski „eforturile diplomatice…