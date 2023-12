Stiri pe aceeasi tema

- Zile libere 2024: Guvernul aproba noi punți pentru minivacanțele bugetarilor. 2 mai, 16 august și 27 decembrie, zile nelucratoare Zile libere 2024: Guvernul aproba noi punți pentru minivacanțele bugetarilor. 2 mai, 16 august și 27 decembrie vor fi declarate zile nelucratoare Guvernul Ciolacu discuta…

- Guvernul Ciolacu a marit bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte cu 30.000 de lei, care vor proveni din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispoziția Executivului. Hotararea de Guvern 1252 / 2023 decide suplimentarea bugetului SecretariatuluiGeneral al Guvernului pe anul 2023, prevazut in bugetul…

- Prefectul Rudolf Stauder: Am facut toate eforturile necesare pentru alocarea fondurilor necesare pentru punerea in siguranța a podului istoric peste raul Tisa din Sighetu Marmației In urma adresei primite de la Direcția Regionala Drumuri și Poduri Cluj la solicitarea prefectului Județului Maramureș,…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, a fost prezent in emisiunea Actualitatea, moderata de Tudor Mușat, unde a comentat jocul politic pe care il face PNL-ul. “Lucrurile sunt deja antamate. Guvernul Ciolacu face oricum absolut orice vrea, ignora absolut orice lege și se așteapta la toate voturile PNL, in Parlament,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca a convenit, impreuna cu patronatele si sindicatele, in Consiliul National Tripartit, noile valori ale salariilor minime in constructii, agricultura si industria alimentara. Atat noul salariu minim in constructii, de 4.582 de lei, cat si cel din agricultura…

- Prefectul Radu Perianu ne-a informat oficial in legatura cu lista școlilor din Argeș incluse in Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din unitațile de invațamant preuniversitar de stat. Aceste școli sunt: „A fost adoptata Hotararea de Guvern care include lista…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat marti ca pe angajarea raspunderii, avizul Ministerului Justitiei a fost unul favorabil, cu observatii. ”E drept au fost destul de multe observatii, facute de aparatul tehnic, au fost inaintate Ministerului de Finante”, a mai spus Alina Gorghiu, ea precizand…

- A devenit oficial! Noi schimbari majore in Codul Rutier. Aceste mașini nu vor mai putea fi inmatriculate in Romania: Proiectul a fost aprobat, Hotararea de Guvern a fost publicata in Monitorul Oficial, ceea ce inseamna ca noile prevederi intra in vigoare. Este vorba despre HG 815, din 8 septembrie care…