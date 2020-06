Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 20 de milioane de persoane din Statele Unite ale Americii ar putea fi deja infectate cu COVID-19, potrivit ultimelor estimari ale oficialilor din domeniul sanatații, scrie BBC. Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor informeaza ca numarul real de cazuri este de aproximativ 10 ori mai…

- Experții de la Centrul de Control și Prevenire a Bolilor din SUA anunța ca inotul in apa cu clor nu reprezinta un pericol și o modalitate de infectare cu noul coronavirus. Cantitatea medie de clor dintr-o piscina va ucide virusul – spun experții americani in sanatate publica, potrivit New York Post…

- Winter, un mascul de lama, s-ar putea dovedi util in cercetarile ce vizeaza descoperirea unui tratament pentru COVID-19, potrivit unor oameni de stiinta din Belgia si din Statele Unite, care au identificat o microparticula in sangele acestui animal ce pare sa blocheze raspandirea noului coronavirus,…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC) a adaugat 6 noi simptome pe lista celor care indica infectarea cu noul coronavirus. CDC a adaugat 6 simptome noi pe lista celor care indica infectarea cu noul coronavirus: frisoane, tremur repetat provocat…

- Un al doilea val de infectari cu noul coronavirus, asteptat sa loveasca Statele Unite iarna urmatoare, cel mai probabil la inceputul sezonului de gripa, ar putea fi mai grav decit primul, a avertizat marti directorul Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC). „Exista posibilitatea…

- Un al doilea val de infectari cu noul coronavirus, asteptat sa loveasca Statele Unite iarna urmatoare, cel mai probabil la inceputul sezonului de gripa, ar putea fi mai grav decat primul, a avertizat marti directorul Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC), potrivit…

- Un al doilea val de infectari cu noul coronavirus, asteptat sa loveasca Statele Unite iarna urmatoare, cel mai probabil la inceputul sezonului de gripa, ar putea fi mai grav decat primul, a avertizat marti directorul Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC).…

- Presedintele Guatemalei Alejandro Giammattei a declarat vineri ca un mare numar de migranti aflati la bordul unui zbor de deportare spre Guatemala din Statele Unite la inceputul acestei saptamani au noul coronavirus, adaugand ca autoritatile americane au confirmat o duzina de infectii, relateaza…