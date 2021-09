Trei noi focare Covid în spitale: Recuperare, „Socola” şi Infecţioase La nivelul judetului, ieri s-au inregistrat 169 de noi cazuri de infectare, dar si un deces n un nou spital se alatura de ieri celui de „Infectioase" in linia intai anti-Covid. Trei noi focare de COVID 19, anuntate in reteua sanitara ieseana, ieri. Este vorba in primul rand de Spitalul de Recuperare, mai exact sectia de Recuperare Neuromotorie, unde sase pacienti si un cadru medical au fost confirmati ca infectati in urma testarilor. Trei dintre pacienti au solicitat externarea si au fost izolati la domiciliu, sub monitorizarea medicului de familie. A fost dispusa testarea intregului personal… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

