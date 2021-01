Trei noi cazuri de infectare cu noua tulpină de coronavirus Ministerul Sanatații anunța ca au fost depistate trei noi cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus. Doua cazuri nou confirmate au fost depistate in focarul de la Scoala 28. Al treilea caz a fost identificat la o femeie carantinata la domiciliu. „Sunt trei teste pozitive de astazi, doua dintre ele sunt ale persoanelor care provin din focarul precedent. Un caz este nou, o persoana tanara. Am luat legatura cu dansa, are o stare generala buna, carantinata cu prietenul, de asemenea, confirmat pozitiv. (…) Testarea s-a facut in cazul ambelor persoane, testul doamnei a ridicat suspiciunea tulpinii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca 3 cazuri de infectare cu noua tulpina COVID-19 din Marea Britanie au fost confirmate in Romania, anunța Ministerul Sanatații. Citește și: RAPORT despre Wuhan facut de Departametul de Stat al SUA: 'Un accident de laborator ar putea semana cu un focar natural' Ministerul Sanatații…

- Inca șapte persoane au fost confirmate pozitiv cu coronavirus in cazul focarului de la școala din Capitala, unde a fost depistata noua tulpina britanica a Covid-19, informeaza Ministerul Sanatații.

- La focarul de coronavirus de la școala din București au mai fost depistate șapte cazuri de persoane infectate cu tulpina britanica. „In cadrul unitatii de invatamant au fost confirmate cu infectia SARS-CoV-2 patru persoane (un caz confirmat pe data de 14.01.2021 si trei cazuri in data de 18.01.2021).…

- Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna, se…

- Primele doua cazuri de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Marea Britanie au fost depistate in Canada, au anuntat sambata autoritatile sanitare din Ontario, scrie AFP. “Infectia a fost la un cuplu din Durham care nu a calatorit, nu s-a expus virusului, nici contactelor…

- Suedia a identificat un prim caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Marea Britanie. Pacientul este o persoana care a calatorit in regatul Unit. Autoritatile sanitare suedeze au anunțat, sambata, ca noua tulpina a virusului SARS-Cov-2 a fost detectata la o persoana care a calatorit…

- 33 de infectari cu noua tulpina de coronavirus au fost identificate in Danemarca, tulpina care se raspandeste rapid in unele zone din Marea Britanie, potrivit autoritatilor, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Israelul a detectat patru cazuri de infectare cu noua tulpina, mai contagioasa, a coronavirusului SARS-CoV-2, aparuta in Marea Britanie, a informat miercuri Ministerul Sanatatii, transmite Reuters.