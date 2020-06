Trei nebuni faceau galagie intr-un avion Trei nebuni faceau galagie intr-un avion – Pilotul ii spune copilotului: -Du-te sa vezi ce e cu ei. – Copilotul vorbeste cu nebunii si se intoarce in carlinga. – Pilotul il intreaba: -Ce ai facut de i-ai linistit? -Ne-am jucat de-a scoala si i-am trimis sa-si faca temele. – Dupa cinci minute, nebunii incep din nou sa faca galagie si pilotul ii spune copilotului: -Du-te sa vezi ce mai vor de data asta. – Copilotul se duce la ei si cand se intoarce pilotul il intreaba: -Ce ai facut? -Le-am corectat temele si deoarece le facusera bine, le-am deschis usa si au iesit toti in pauza! Articolul Trei nebuni… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

