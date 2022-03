Stiri pe aceeasi tema

- O nava comerciala sub pavilion panamez a fost scufundata de tiruri de rachete ruse in Marea Neagra, iar alte doua vase sunt avariate, a anuntat miercuri seful Autoritatii Maritime din Panama, Noriel Arauz, citat de Agerpres . Echipajele navelor sunt in siguranta, a precizat acesta. ”Stim ca trei ambarcatiuni…

- Trei nave comerciale, aflate sub pavilion panamez, au fost lovite de rachete rusești in Marea Neagra. Una dintre nave s-a scufundat, a anunțat seful Autoritatii maritime din Panama, Noriel Arauz.

- O nava comerciala sub pavilion panamez a fost scufundata de tiruri de rachete ruse in Marea Neagra.De asemenea, alte doua vase sunt avariate, dupa cum a anuntat miercuri seful Autoritatii maritime din Panama, Noriel Arauz, transmite AFP citat de Agerpres.roEchipajele navelor sunt in siguranta, a precizat…

- O nava comerciala sub pavilion panamez a fost scufundata de tiruri de rachete ruse in Marea Neagra, iar alte doua vase sunt avariate, a anuntat miercuri seful Autoritatii maritime din Panama, Noriel Arauz, transmite AFP. Echipajele navelor sunt in siguranta, a precizat acesta. ''Stim ca trei ambarcatiuni…

- Trei nave aflate sub pavilion panamez au fost lovite de rachete rusești in Marea Neagra de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, a anunțat miercuri Autoritatea Maritima din Panama, potrivit Reuters. O nava comerciala sub pavilion panamez a fost scufundata, iar alte doua vase au fost avariate. Echipajele…

- O nava comerciala sub pavilion panamez a fost scufundata de tiruri de rachete ruse in Marea Neagra, iar alte doua vase sunt avariate, a anuntat miercuri seful Autoritatii maritime din Panama, Noriel Arauz. Echipajele navelor sunt in siguranta, a precizat acesta.

- O nava comerciala sub pavilion panamez a fost scufundata de tiruri de rachete ruse in Marea Neagra, iar alte doua vase sunt avariate, a anuntat miercuri seful Autoritatii maritime din Panama, Noriel Arauz, transmite AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Priti Patel, ministrul britanic de Interne, a anunțat ca mai multe state occidentale, inclusiv Marea Britanie și SUA, au solicitat suspendarea Rusiei din Interpol, ca sancțiune privind invazia din Ucraina, potrivit AFP.Canada, Australia și Noua Zeelanda s-au alaturat demersului și au cerut…