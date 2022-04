Trei motive sa iubești un bărbat din zodia Berbec Unele persoane sunt foarte ușor de indragit și te vei atașa foarte repede de ele. Barbații din zodia Berbec vor atrage mereu atenția celor din jurul sau și se vor face remarcați prin caracterul sau, dar și ambiția de care dau dovada de fiecare data. Iata care sunt motivele pentru care sa iubești un barbat din zodia Berbec! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe plan sentimental lucrurile stau foarte bine in urmatoarea perioada pentru zodia Leu și Berbec, dar nu același lucru il putem spune și pentru nativii Raci. Iata ce se va intampla in viața lor in aceasta luna și cum trebuie sa gestioneze situațiile.

- Luna iși va continua tranzitul prin Berbec in prima parte a zilei, iar ulterior se va muta in Taur. Din aceasta ipostaza noua ne va stimula rabdarea, calmul și nevoia de stabilitate, in special de natura financiara. S-ar putea sa fim mai tentați sa facem cheltuieli, cu precadere pentru propriul confort,…

- Daca ai ajuns in punctul in care crezi ca barbații te ignora, atunci trebuie sa iți pui cateva intrebari. Raspunsul ți-l vor da chiar astrele, caci acest lucru are legatura cu zodia ta.

- Horoscopul saptamanii 28 martie–3 aprilie. Am intrat pe ultima suta de metri a lunii martie și inceputul lunii aprilie. Conform astrologilor, saptamana 28 martie – 3 aprilie sta sub influența planetei Marte. Se spune ca Marte este responsabila cu comunicarea și gandirea analitica, mai ales pentru cei…

- Exista cateva elemente de baza pe care ar trebui sa le cunoști atunci cand in viața ta intra un barbat. De unde este el? Ce face pentru a-și caștiga traiul? A fost sau nu casatorit inainte de a te cunoaște?! Nu uita sa il intrebi și ce zodie este. Daca este zodia Rac, s-ar putea sa intampini anumite…

- Luna iși continua și astazi tranzitul prin Balanța, insa formeaza un careu cu Marte din Capricorn. Acest aspect este deosebit de conflictual și zodiile cardinale (Berbec, Rac, Balanța, Capricorn) s-ar putea sa aiba de-a face cu o stare de tensiune care sa le arunce in mijlocul certurilor. La modul general…

- Mihai Voropchievizi prezinta horoscopul runelor pentru saptamana 14-20 februarie. Ce le rezerva astrele indragostiților de Valentine’s Day. Ce spun runele despre saptamana indragostiților. Ne așteapta multe vești bune. Ce surprize ne pasc, potrivit celebrului numerolog. Unul dintre nativi se va indragosti…