- Un grav accident rutier, in care au fost implicate doua autotrenuri și un autoturism, s-a petrecut in aceasta seara pe DN 6, in zona localitații carașene Cornea. ISU Caraș-Severin a transmis ca echipele de intervenție deplasate la fața locului au gasit trei persoane decedate, incarcerate in autoturism.…

- "La kilometrul 402+150 m, in afara localitatii Cornea, judetul Caras-Severin, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate doua TIR-uri si un autoturism. In urma impactului a rezultat decesul a trei persoane din autoturism", se precizeaza intr-un comunicat al Centrului Infotrafic.Conform…

- Miercuri seara in apropiere de Iecea Mica o masina plina cu oameni s-a rasturnat de pe carosabil, iar bilantul este terifiant: 2 morti si 10 raniti. „La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, o autospeciala de descarcerare, 3 echipaje SMURD, o autospeciala de transport…

- Un accident cumplit a avut loc joi seara pe Drumul European 70, in zona localitații Constantin Daicoviciu, din județul Caraș-Severin. Patru oameni au murit... The post Accident cu 4 morți in Banat, dupa ce o mașina s-a izbit puternic de un TIR appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident de circulație s-a petrecut in aceasta seara pe DN 6 (E70), aproape de limita județelor Timiș și Caraș-Severin, in zona localitații carașene Constantin Daicoviciu. In urma impactului dintre un TIR și un autoturism, patru persoane au murit. ISU Caraș-Severin a intervenit, prin Detașamentul…

- Un șofer de taxi a murit și doi pasageri din mașina acestuia au fost raniti in urma unui accident rutier petrecut in aceasta seara in județul Caraș-Severin. Tragicul eveniment a avut loc pe centura ocolitoare a orașului Caransebeș. Primele cercetari arata ca un ansamblu de vehicule condus de un cetațean…

- Polițiștii au fost sesizați marți, in jurul orei 12.30, cu privire la un eveniment rutier produs pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, din municipiul Cluj-Napoca. Conducatorul unui autoturism, in varsta de 60 de ani, din comuna Vultureni, județul Cluj, care se afla pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, la punerea…