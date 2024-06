Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul, spun polițiștii, a avut loc sambata dimineața, in jurul orei 5. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, a intrat pe sensul opus, a ieșit de pe drum, s-a izbit de trei arbuști, dupa care a intrat in gardul unei case. Trei barbați au murit in urma impactului și alți doi au ajuns…

- Un autoturism in care se aflau trei persoane a intrat intr-un camion care transporta un utilaj. Accidentul s-a produs sambata pe o strada din Brad. O persoana a ajuns la spital. Accidentul a avut loc sambata. ISU Hunedoara a anunțat ca pompierii au intervenit cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare…

- Doi tineri au fost raniti, sambata seara, dupa ce masina in care se aflau a parasit partea carosabila, a rupt un gard si s-a oprit in zidul unei case de pe raza localitatii Broscauti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.La fata locului s-au deplasat pompierii…

- Un atac al Rusiei asupra unui magazin de bricolaj aglomerat din orașul ucrainean Harkov a ucis sambata cel puțin doua persoane. Mai multe persoane sunt ranite. Un incendiu uriaș a izbucnit dupa atac, iar echipele de pompieri se lupta sa il stapaneasca, au declarat oficialii regionali. Oleh Syniehubov,…

- Accident cumplit in Argeș, cu doi morți și doi raniți - Mașina in care se aflau a lovit un stalp si apoi s-a rasturnat / FotoDoua persoane au murit si alte doua au fost ranite dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de mers pe un drum din judetul Arges, iar masina s-a…

- Cel puțin opt oameni au murit in urma unui atac rusesc asupra orașului Cernihiv din nordul Ucrainei, conform Ukrainskaia Pravda.Autoritațile locale spun ca sunt și cel puțin 18 persoane ranite. Atacul a vizat infrastructura civila, a transmis primarul orașului Cernihiv.

- Un cutremur de peste 7 grade a lovit, miercuri, Taiwanul. Seismul puternic a provocat victime, dar și pagube materiale. Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a zguduit Taiwan miercuri, patru persoane pierzandu-și viața și alte zeci fiind ranite, potrivit Reuters. Este cel mai puternic seism care…