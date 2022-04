Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece persoane au fost ucise si alte 35 au fost ranite in bombardamente rusesti asupra unei zone rezidentiale din Harkov, un oras important din nord-estul Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile regionale, noteaza AFP.

Sapte civili au fost ucisi si alti 27 au fost raniti de tiruri ruse trase asupra unor autobuze care evacuau civili din regiunea Harkov, in estul Ucrainei, a anuntat vineri Parchetul general ucrainean, informeaza AFP.

Sapte persoane au fost ucise si 34 au fost ranite intr-un atac rusesc duminica intr-o zona rezidentiala din Harkov, cel mai mare oras din nord-estul Ucrainei, a anuntat Parchetul local, scrie AFP citat de agerpres. "Ocupantii au bombardat cladiri rezidentiale din cartierul Slobodski din Harkov. Rezultatul,…

Sapte persoane au fost ucise si 34 au fost ranite intr-un atac rusesc duminica intr-o zona rezidentiala din Harkov, cel mai mare oras din nord-estul Ucrainei, a anuntat Parchetul local, scrie AFP.

Cel putin 21 de persoane au fost ucise, iar alte 25 au fost ranite in tiruri de artilerie rusa, in localitatea Merefa, in apropiere de orasul asediat Harkov, in estul Ucrainei, anunta parchetul regional, relateaza AFP. "Militari rusi au procedat la tiruri de artilerie vizand Merefa in regiunea Harkov…

Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și 112 au fost ranite in bombardamente asupra orașului Harkov din estul Ucrainei in ultimele 24 de ore, a declarat miercuri guvernatorul regional Oleg Synegubov, potrivit Reuters. In timpul nopții, pozițiile de aparare ucrainene au s-au aflat „in mod constant sub…

Razboiul declansat de Rusia in Ucraina a intrat in ziua a doua. Potrivit autoritatilor ucrainene pana in prezent sunt 137 de morti si 316 de raniti. Capitala Kiev a fost atacata cu rachete balistice sustine un consilier al Guvernului ucrainean. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, este de parere…