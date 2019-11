Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii australieni au continuat sambata sa se lupte cu cele 100 de incendii de vegetatie izbucnite in estul tarii, soldate deja cu trei morti, mai multi disparuti si peste 150 de case si scoli distruse, informeaza AFP. Sambata, datorita unei imbunatatiri usoare a conditiilor meteorologice,…

- Incendiile de vegetație din Australia au provocat decesul a cel puțin doua persoane, dispariția altor șapte și distrugerea a cel puțin 150 de locuințe, in cea de-a doua zi a focurilor ce cunosc o amploare fara precedent pe continentul australian, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Mii…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit intr-o masina, iar o femeie a decedat, desi medicii au incercat sa o salveze mai multe ore, au anuntat serviciile de interventie din New South Wales, scrie news.ro. Mai multe persoane au fost date disparute, iar alte 30 sunt ranite, majoritatea…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, scrie Agerpres dupa o relatare dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta,…

- Aproape 200 de mii de oameni au primit ordin de evacuare, in California, din cauza incendiilor de vegetație. Este stare de urgența. Situația este extrem de grava și pe fondul unor condiții meteo extreme: rafale de vant de pana la 150 de km pe ora au extins rapid flacarile.

- Mai multe incendii de vegetatie scapate de sub control in estul Australiei au distrus zeci de cladiri si de locuinte, numerosi locuitori fiind nevoiti sa isi petreaca noaptea in centre de evacuare, a informat DPA, citat de agerpres.ro.

- Pompierii militari si civili si lucratorii silvici continua actiunea de stingere a incendiului de vegetatie uscata si resturi de exploatatie forestiera, dupa ce, in timpul noptii, un echipaj ISU a supravegheat zona pentru ca focul sa nu reizbucneasca, din cauza vantului, potrivit Agerpres. Purtatorul…

- Aproximativ 1.000 de locuitori de pe insula Gran Canaria din Insulele Canare au fost evacuati in urma unui incendiu de vegetatie care s-a extins catre un parc național și o zona populata cu turiști, au anuntat serviciile de urgența spaniole, potrivit Mediafax.Citește și: Explicații facute…