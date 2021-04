Stiri pe aceeasi tema

- Un petrolier iranian a fost tinta unui atac in largul Siriei sambata, care a facut trei morti si a lovit unul din rezervoarele sale, primul de acest fel de la inceputul razboiului in tara, potrivit unei organizatii neguvernamentale siriene, noteaza AFP. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),…

- Iranul a anuntat vineri ca a îmbogatit uraniu la nivelul de 60% la centrala de la Natanz, relateaza agențiile internaționale de presa, potrivit Agerpres."Anunt cu mândrie ca la ora 00:40 oamenii de stiinta iranieni au reusit sa produca uraniu îmbogatit la 60%", a transmis…

- Purtatorul de cuvint al Ministerului Iranian de Externe, Saeed Khatibzadeh, a declarat ca Teheranul va raspunde Israelului la momentul potrivit pentru accidentul de la instalația nucleara Natanz. Despre acest lucru a anunțat pe 12 aprilie Press TV. "Iranul se va razbuna la momentul potrivit pe regimul…

- Serviciile secrete israeliene acuza Iranul de crearea unor conturi false de femei pe platforma Instagram cu scopul de a ademeni și rapi cetațenii israelieni, dupa ce Teheranul a amenintat cu o riposta la un presupus atac impotriva centrului nuclear din Natanz, atac pe care il atribuie Israelului, relateaza…

- Presedintele Siriei, Bashar al Assad, si sotia sa, Asma, sunt in convalescenta dupa COVID-19 si isi vor relua in curand indatoririle, dupa o perioada de izolare la domiciliu, a anuntat miercuri presedintia de la Damasc printr-un comunicat preluat de Reuters. Conform sursei oficiale, Assad, in varsta…

- Justitia germana l-a condamnat miercuri pe un fost membru al serviciilor de informatii siriene la 4 ani si 6 luni de inchisoare pentru 'complicitate la crime impotriva umanitatii', in primul proces din lume referitor la atrocitatile imputate regimului lui Bashar al-Assad, transmite AFP. Inalta…

- Israelul a prezentat miercuri giganților web Facebook, Google, TikTok și Twitter un plan de intensificare a luptei împotriva antisemitismului pe rețelele de socializare, inclusiv un plan de eliminare a conturilor personalitaților condamnate pentru discurs antisemit, potrivit AFP.„Antisemitismul…