Stiri pe aceeasi tema

- Un accident foarte grav s-a produs sambata dimineața, 10 iunie, la intersecția dintre Cisnadioara și drumul Sibiu – Rașinari. Traficul este blocat complet in urma... The post ”Efectiv s-au zdrobit!” – trei morți și doi raniți in urma unui accident violent care s-a produs pe drumul dintre Sibiu și Rașinari…

- Un autoturism a intrat intr un restaurant in noaptea de 20 spre 21 Mai 2023, la iesirea din localitatea Jucu de Mijloc.Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj Napoca au intervenit in aceasta dimineata la un eveniment rutier petrecut la iesirea din localitatea Jucu de Mijloc.Alerta…

- FOTO: Mașina cu numere de Alba, implicata in accident rutier la Cluj-Napoca Un autoturism inmatriculat in județul Alba a fost implicat intr-un accident rutier petrecut la Cluj-Napoca. Evenimentul rutier a fost semnalat intr-o intersecție de pe strada Fabricii din Cluj. Mașina de Alba a intrat in coliziune…

- ACCIDENT rutier la Aiud. Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a lovit cu mașina un alt autoturism Un accident rutier s-a produs marți seara, pe o strada din municipiul Aiud. Un șofer de 45 de ani din Lopadea Noua, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a intrat cu mașina intr-un autoturism…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii se pare ca la Miroslava un autoturism cu si un microbuz cu numere de Bacau au intrat in coliziune, scrie BZI.ro. „Accident rutier produs pe DN28, intre un autoturism și un microbuz (cu 47 copii și 4 adulți, fara victime).…

- Marți, 18 aprilie, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Buciumi a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 29 de ani din Buciumi, aflat la volanul unui…

- Accident rutier pe DN75, la Bistra: Un șofer BEAT, care conducea o autoutilitara, a acroșat un autoturism, in timpul unei depașiri Accident rutier pe DN75, la Bistra: Un șofer BEAT, care conducea o autoutilitara, a acroșat un autoturism, in timpul unei depașiri La data de 11 aprilie 2023, in jurul orei…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de vineri, 17 Martie 2023, ora 18:00, pe E85, in localitatea Pufesti din judetul Vrancea.Din primele informatii, un grav accident rutier a avut loc pe E85 DN2 Adjud Focsani km 216 200m, in localitatea Pufesti unde a avut loc o coliziune intre doua TIR uri…