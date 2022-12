Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Incidentul armat de vineri din Paris, soldat cu cel putin trei morti, s-a produs la un centru kurd local, le-a declarat jurnalistilor edilul arondismentului al X-lea din capitala Frantei, Alexandra Cordebard, unde a avut loc atacul, transmite Reuters. „Incidentul armat a avut loc la un centru…

- Doua persoane au fost ucise, iar alte patru au fost ranite, dintre care doua grav, vineri, la Paris, in centrul caruia s-au tras mai multe focuri de arma, iar un barbat a fost arestat, potrivit unor surse din cadrul politiei, relateaza Le Figaro. O interventie a politiei era in desfasurare in arondismentul…

- Incidentul s-a petrecut in plina zi, in centrul Parisului, in plina strada. Din informatiile existente, in zona se afla un centru cultural Kurd. Pana in prezent nu se cunosc motivele atacului si nici identitatea barbatului. ”Sapte-opt focuri de arma pe strada. Este o panica totala. A, ramasi inchisi…

- Incidentul s-a petrecut in plina zi, in centrul parisului, in plina strada. Din informatiile ezistente, in zona se afla un centru cultural Kurd. Pana in prezent nu se cunosc motivele atacului si nici identitatea barbatului.

- Mai multe focuri de arma au fost trase in centrul Parisului cu puțin timp inainte de pranz, vineri, provocand moartea a doua persoane și ranirea a cel puțin trei. Un barbat a fost arestat, au precizat surse din poliție. Evenimentele au avut loc strada Enghien, in arondismentul 10, in centrul capitalei.…

- Politia germana a intervenit in forta, dupa o luare de ostatici in orasul german Dresda, din estul tarii, unde sambata dimineata au fost trase focuri de arma, anunta cotidianul „Bild". Potrivit cotidianului „Bild", un barbat inarmat, in varsta de 40 de ani, si-a ucis mai intai mama de 70 de ani intr-un…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 18 ranite sambata seara intr-un atac armat intr-un club de noapte frecventat de comunitatea LGBTQ in Colorado Springs, statul american Colorado, a anuntat duminica politia locala, transmit AFP si Reuters. 'A fost un atac armat intr-un club local in aceasta seara.…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ucise intr-un schimb de focuri la un centru de ingrijire a copiilor din nord-estul Thailandei, au anunțat autoritațile. Impușcaturile au avut loc la Centrul de dezvoltare a copiilor din districtul Uthaisawan Na Klang, in provincia Nong Bua Lamphu, potrivit unui comunicat…